Puu langemine Hollandis ühes tormis päädis sellega, et politsei leidis kokaiinilabori, millesuurust näeb Hollandis harva, teatasid võimud neljapäeval.

Neljapäeva varahommikul tulid töölised lõhkuma riigi lõunaosas Oud-Vossenmeeri külas tormis langenud puud, kui nad tundsid õhus kemikaalide lõhna ning nägid "kahtlasi mehi" liikumas ühe põllumehe lähedalasuva kuuri juures.

Kohale kutsuti politseinikud ning nad avastasid kuurist labori, mis on üks suuremaid Hollandist leitud kokaiinilaboreid, ütles politsei.

Politsei keeldus ütlemast, kui palju kokaiini leiti, kuid tunnistas, et labori lammutamine kestab mitu päeva.

Kedagi kinni ei peetud, sest kahtlusalused põgenesid.

Labor leiti samal päeval, kui Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus EMCDDA teatas, et Euroopa ametivõimud tabavad kokaiini rekordkogustes ning see on aina puhtam.

Tunamullu leidsid EL-i riigid 140 tonni kokaiini, mille keskmine tänavahind on 55-82 eurot gramm. Enim konfiskeeriti kokaiini Belgias (45 tonni), järgnes Hispaania 41 tonniga.

Tänavatel müüdav kokaiin oli 2017. aastal viimase aastakümne puhtaim, kuid selle müügihind on püsinud stabiilne.