ÜRO andmetel saavutas kokaiinitootmine paar aastat tagasi rekordtaseme

Kasv oli aasta varasema rekordiga võrreldes 25 protsenti. Esirinnas endiselt Colombia, kus toodetakse 70 protsenti maailmas levivast kokaiinist.

Kokaiinitootmisele andsid kõige suuremat hoogu Colombias tekkinud uued kuritegelikud jõugud ja kõrvalistes piirkondades loodud põllud.

"Loomulikult on need halvad uudised. Colombias toimuv on äärmiselt murettekitav," tõdes ÜRO narkootikumidevastase võitluse asjatundja Angela Me.

Aastal 2017 konfiskeeriti maailmas 1275 tonni kokaiini, mis oli 13 protsenti suurem aastatagusest.