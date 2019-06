Reede hommikul pärast kella 7 (Eesti aeg 8) kärgatanud plahvatus lõhkus kesklinna viie- ja neljakorruselise maja aknad ja rõdud.

Sündmuspaigale saadeti pommirühm ja ala piirati sisse, ütles politsei.

"Praegu ei ole meil mingit infot, mis annaks alust uskuda, et see oli terrorismiga seotud," lausus politsei pressiesindaja Björn Öberg uudisteagentuurile AP.

Plahvatuse põhjus ei ole veel selgunud.

Reede õhtupoolikul teatas politsei, et juurdluses lähtutakse versioonist, et tegu oli kuriteoga. Samas rõhutati, et endiselt pole välistatud ka võimalus, et tegu oli mingi õnnetusega.

Küll on aga märgitud, et terroriaktina seda hetkel ei uurita. Rootsi meedias on spekuleeritud, et juhtum võib olla seotud motojõukude arveteklaarimisega, kuid uurimist juhtuv politseiametnik Magnus Skoglund seda pressikonverentsil ei kinnitanud, vahendas Helsingin Sanomat.

Skoglundi sõnul on liiga vara vastata küsimustele, kas ja milline lõhkeseadeldis sündmuskohal oli. Küll aga viitavad tema sõnul kõik märgid sellele, et mingi lõhkeseadeldis selle plahvatuse põhjustas.