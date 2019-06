"Olles taas visanud pilgu nendele vanadele poliitikutele, nendele vanadele erakondadele, nendele lepetele ja asjaolule, et paljud neist /.../ on määrituma mainega kui isegi poolteist aastat tagasi, kui mind välja visati, jõudsime järelduseni, et peame osalema valimistel sõltumatult," teatas Saakašvili Facebookis.

"Peame minema valimistele sõltumatult, sest oleme ideedelt, ajendilt ja energialt hoopis teistsugused," lausus ta.

Saakašvili sõnul on kompromisside tegemine võimatu.

Ta rõhutas, et ei tulnud Ukrainasse poliitilisi mänge mängima ega ameteid taga ajama.

Ukraina valib parlamenti 21. juulil.