Saakašvilist võib saada Ukraina asepeaminister

"See on minu jaoks suur au saada president Volodõmõr Zelenskilt pakkumine asuda reformide eest vastutava asepeaministri kohale," kirjutas Saakašvili neljapäeval sotsiaalmeedias. "Meid ootab ees väga keeruline aeg... Peame olema rohkem kui kunagi varem julged oma otsustes ja reformides, et tuua Ukraina praegusest globaalsest kriisist välja võimalikult väikeste kaotustega," lisas ta.

Kui Ukraina parlament Saakašvili kohale kinnitab, oleks see Gruusia kolmandale presidendile, kellelt on Gruusia kodakondsus ära võetud, kolmas tõus suurde poliitikasse, märgib ajaleht The Times.

Saakašvili oli Rooside revolutsiooni järgne Gruusia president aastatel 2004–2007 ja 2008–2013 ning pärast tüllipööramist oma riigi järgmiste juhtidega suundus ta toetama Ukraina pööret Läände. Tollane president Petro Porošenko nimetas 2015. aasta mais Odessa oblasti kuberneriks, kust ta 2016. aasta novembris tagasi astus.

Analüütikud arutavad, kuidas võiks Saakašvili tõus Ukraina valitsusse mõjutada selle suhteid Venemaaga. Ukraina president Zelenski on korra kohtunud Vene liidri Vladimir Putininga ning kahe riigi vahel on märgata teatavat suhete taastumist, mis on madalseisus seoses Venemaa toetusega Ukraina separatistlikele regioonidele ja Krimmi annekteerimisega. Samas on teada Putini viha Saakašvili vastu, kelle ta kunagi on lubanud "munepidi üles riputada".

Zelenski teatas, et nimetas Saakašvili asepeaministri kandidaadiks seoses tema reformikogemustega ning muuhulgas ka tänu tema kontaktidele rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega.