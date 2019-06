Lehe allika andmeil kohtus Kim Jong-nam agentidega korduvalt.

Paljud üksikasjad luureagentuuri ja Kim Jong-nami suhtest on siiski hämarad. Paljude endiste ametiisikute sõnul ei olnud Kim Jong-uni poolvennal teatavasti Põhja-Koreas võimu ning ta ei saanud pakkuda kuigi detailset informatsiooni riigi olukorrast.

Kim Jong-nam tapeti 2017. aasta veebruaris Malaisias Kuala Lumpuri rahvusvahelisel lennuväljal.

Vietnamlanna Doan Thi Huong ja indoneeslanna Siti Aisya määrisid Kimile näkku närvimürki VX, kui ta ootas lendu Macausse. Advokaatide sõnul värvati naisi enda arvates osalema televisiooni vembusaates ja nad tapsid Kimi endi teadmata.

Mõlemad naised vabastati sel kevadel.

Lõuna-Korea on süüdistanud tema surmas Põhja-Korea võime.

Wall Street Journali sõnul näitavad CIA kohtumised Kim Jong-uni poolvennaga, kui kaugele on Ühendriikide luure valmis minema, et hankida teavet sellest isoleeritud riigist. Lehe allika andmeil tundsid luureagentuuri ametnikud kergendust, et nende kontaktid Kim Jong-namiga ei tulnud avalikuks kohe tema surma järel.

Kim Jong-nam oli Põhja-Korea eelmise liidri Kim Jong-ili ning näitejanna Sung Hye-rimi poeg.