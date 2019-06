39 aastat Tallinnas Pelgulinnas samas kohas tegutsenud mööblikauplus Mööblimaja sulgeb suve lõpus uksed, sest senine ärimudel on oma aja ära elanud. Tühjaks jäävatesse ruumidesse tuleb A1000 Market ja Leedu mööblipood.

"Tänapäeval on 6100 ruutmeetrit vaid sisustusele pühendatud kaubamaja pidamine sellises paigas luksus. Meil on kohapeal küll enam kui 5000 erinevat mööblieset, kuid interneti võidukäik on suunanud tarbijate tähelepanu madalama kuluga digitaalsetele kanalitele," ütles Mööblimaja juhataja Ando Rehemaa.

Tema sõnul enam kaupa juurde ei tellita ning kui saalidest ja laost on sulgemismüügi käigus kaup otsas, siis on otsas ka Mööblimaja pikk ja värvikas teekond.

Rehemaa sõnul on kokkulepped ka uute rentnike osas juba tehtud. Mööblimaja esiosas hakkab tegutsema A1000 Market ja tagapool Leedu mööblimüüja Gintaro Baldai.

Möödunud majandusaastal jäi Mööblimaja AS ligi 30 000 euroga miinusesse, kuid veel aasta varem teenis see ligi 51 000 eurot kasumit. Ettevõtte mullune käive ulatus ligi 2,4 miljoni euroni ning käibenumber kasvas võrreldes 2017. aastaga, mil see oli 2,25 miljonit eurot.

Mööblimaja omakapital oli mullu ligi 3,4 miljonit eurot ja bliansimaht 4,2 miljonit eurot. Mööblimaja kuulub Emajõe Invest OÜ-le, mille omanikud on Ago Nigul, Jaak Nigul ja Olev Nigul. 31. märtsi seisuga töötas Mööblimajas 41 inimest.

Tallinna Mööblimaja rajati 1980. aastal endise Pelgulinna kolhoosituru kohale Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi esinduskauplusena. Tegemist oli Eesti tolleaegsete mööblitootmise ettevõtete ning ministeeriumi ühisprojektiga. Näiteks saatsid tootjad hoone rajamisele ka oma mehi appi, et maja ikka korralikult püsti saaks.

Oma 2600 ruutmeetri suuruse müügipinnaga oli Tallinna Mööblimaja toona riigi suurim mööblipood. Esialgu müüdi seal ainult Eesti mööblifirmade toodangut, mis oli väga nõutud, kvaliteetne ning defitsiitne kaup.

Pärast Eesti taasiseseisvumist ning firma erastamist 1995. aastal alustati tegevust Mööblimaja AS-i nime all. Müügisaalid renoveeriti ja kaasajastati interjöör. Ladude arvelt suurendati müügipinda 4000 ruutmeetrini ning hiljem veel 6100 ruutmeetrini.