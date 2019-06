Ravimite müük ei ole sugugi sama lihtne kui saiapätsi müük. Koolitatud proviisorite nappust kinnitab ka Kutsekoja OSKA uuring. Eelkõige põhjustab seda proviisoritudengite õpingute katkestamine. Sageli on õpinguid alustanud tudengil vale ettekujutus sellest, milline töö välja näeb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üsna vähe on ühiskonnas teada, et kes see proviisor on selline. Vahel küsitakse, et kas see on mingi professor või. Ja tihtilugu inimesed ei teagi, et proviisor ei ole sugugi mitte lihtsalt rohumüüja, vaid ta on ikkagi ülikoolis viis aastat õppinud spetsialist," ütles Tartu ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal.

Olukorra parandamiseks ja eksiarusaamade vältimiseks ootavad apteegid tänavu gümnaasiuminoori proviisoritööga tutvuma.

Lisaks loodavad proviisorid juba noortele selgeks teha ka selle, et lihtsama tervisemurega ei ole vaja joosta EMO-sse või perearsti juurde, vaid abi saab ka apteegist.

"Me ei ole pelgalt ravimikarbi ulatajad, vaid väga oluline on ka nõustamise protsess ja oleme olulisteks koostööpartneriteks ka arstidele," rääkis Tartu Raekoja apteegi proviisor-juhataja Janika Tähnas.

Umbes veerand täna ametis olevatest proviisoritest siirdub lähiaastail pensionile. Samal ajal kasvab aga ravimiameti andmetel pidevalt näiteks retseptiravimite kasutamine ja sellega ka apteekrite töömaht.