MTÜ Proviisorite Koda sai sotsiaalministeeriumilt ainsa erialaorganisatsioonina 100 000 eurot apteegireformi ettevalmistavate koolituste läbiviimiseks. Dokumendiregistrist selgub, et minister allkirjastas toetusotsuse veel enne, kui organisatsioon taotluse toetuse saamiseks esitas.

ERR uuris möödunud nädalal sotsiaalministeeriumilt, miks määrati 100 000 eurot koolitusraha apteegireformi elluviimiseks MTÜ-le Proviisorite Koda, mille liikmeskonda kuulub vaid 15 protsenti kõigist proviisoritest ning kellest omakorda alla veerandi organisatsiooni üldkogule kohale ilmus, nii et kvoorumit aastaaruande kinnitamiseks kokku ei saadud ehk tegemist on jõuetu organisatsiooniga, mis tegutsevaid proviisoreid sisuliselt ei esinda. Küll aga tegutseb Eestis ka mitmeid teisi erialaseltse, mille liikmeskond on suurem ja tegusam, kuid keda apteegireformi ettevalmistusse ei kaasatud.

Siis põhjendas ministeerium just Proviisorite Koja toetamist sellega, et ükski teine organisatsioon neile toetuse saamiseks taotlust ei esitanud.

"Nad taotlesid toetust tegevusteks, mis aitavad proviisoritel ette valmistuda omanikurolliks. Eesti Apteekide Ühendus on kahtlemata mõjukas organisatsioon, kuid nemad ei ole apteegireformi elluviimiseks tegevustoetust taotlenud," teatas sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Eva Lehtla nädal tagasi.

Avalikust dokumendiregistrist aga nähtub, et tegelikult allkirjastas minister rahalise toetuse otsuse Proviisorite Kojale veel enne, kui organisatsioon üldse taotluse esitanud oli.

Täpsemalt on minister Riina Sikkuti allkirjaga üldkäskkiri, kus muuhulgas määratakse 100 000 eurone toetus MTÜ-le Proviisorite Koda pärit 7. detsembrist 2018, mida viimati on muudetud 12. detsembril 2018.

MTÜ Proviisorite Koda juhataja Karin Alamaa-Aas on aga taotluse apteegireformi ette valmistavate koolituste läbiviimiseks esitanud 19. detsembril 2018, mis registreeriti ministeeriumi dokumendiregistris järgmisel päeval ehk 20. detsembril. Seega on taotlus esitatud vähemalt nädal aega toetusotsuse allkirjastamisest hiljem.

Seega on väide, et keegi teine taotlust ei esitanud, mistõttu määrati toetus ainsale organisatsioonile, kes seda küsis, vale.

Nüüd põhjendab ministeerium Proviisorite Kojale toetuse määramist asjaoluga, et minister võib seda teha ka otsustuskorras.

"Vabariigi Valitsuse seaduse järgi on ministril õigus otsustuskorras toetusi määrata, kui eelarves on selleks olemas vahendid. Sellise toetuse väljamaksmiseks on vajalik toetuse saaja ametlik taotlus, mille Proviisorite Koda ka esitas," kommenteeris Lehtla. "Toetus määrati proviisorite juriidiliseks nõustamiseks apteegiomanikuks saamisel, ettevõtlus- ja õigusalaste koolituste läbiviimiseks ning kommunikatsioonitegevusteks. Ministeerium teostab toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele."

Korra juba edasi lükatud apteegireform, mis keelab ravimi hulgimüüjatel apteekide ainuomanikuna jätkata ja näeb ette, et apteeke peavad vähemalt 50 protsendi ulatuses omama proviisorid, jõustub järgmise aasta aprillist.