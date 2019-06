Lääne-Virumaal Rakvere vallas Uhtnas peeti jõulukuuse värvimise talguid, kus talgulistele jagas piparkooke jõuluvana. Uue kuue saanud Uhtna kuuse all võetakse juuni lõpus vastu laulu- ja tantsupeo tuli.

Rahvasuus Raketi nime saanud kuusetaies on viimane Teet Suure ja Raiko Kaasiku neljast teosest, mis on jõuluajal Rakverele maailmakuulsust toonud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna Rakett on lastele turnimissõbralik, otsustaski Rakvere vald selle eelmisel aastal naabritelt kingiks saades Uhtna külaplatsile mänguväljaku lähistele püsti panna.

Selleks, et kuusk oleks 27. juunil tantsu- ja laulupeo tule tulekul Uhtnasse veelgi uhkem, värviti ta täna taise autorite silme all ja heakskiidul kolme värvi. Talgute ühe eestvedajana tunnistas jõuluvana Anti, et ta isegi läheb tantsupeole, kuid seal peab ta oma traditsioonilise riietuse vahetama rahvariiete vastu.