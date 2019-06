Ansip astus Euroopa Komisjoni voliniku kohalt tagasi

14. juuni kuupäevaga avalduses ütleb Ansip, et tal on olnud au teenida Jean-Claude Junckeri meeskonnas Euroopas, vahendas Politico.

"Mul on hea meel, et me suutsime koos ehitada digitaalset ühisturgu, mis on kahtlemata olnud teie Komisjoni üks edulugusid," lisas ta.

Ansip on Komisjoni asepresident juuni lõpuni. "See on ametlik. Minu töö Euroopa Komisjoni asepresidendina lõpeb juunikuuga. Alates juulist olen ma Euroopa Parlamendi liige," kirjutas Ansip Twitteris, tänades Junckerit ja kolleege koostöö eest. "Me oleme saavutanud palju," lisas ta.

It's official. My work as @EU_Commission VP ends with the month of June. From July I will be a Member of the European Parliament.



