"Praegune valitsus ei saa sellisena kindlasti kaua kesta," ütles Ansip reedel Kuku raadio saates "Nädala tegija". "Kui alguses olid solvamised ja tülide tekitamine Eesti sees, siis nüüd see ka Eestist välja kandunud," lisas Ansip ja viitas rahandusminister Martin Helme tegutsemisele Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogus, kus ta Eesti positsioonist kõrvale kaldudes vastustas Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformiplaani ühte aspekti.

"Meenutage ka ülemkogu, kus Eesti jäi kummalisse olukorda, kui ei nõustunud Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega 2050. aastaks," märkis Ansip.

"Minu arvates ei ole see Eesti huvides ja valitsus peab lõpuks hakkama arvestama ka avaliku arvamusega. Tean oma kogemustest, et valitsus ei saa reforme ellu viia, kui tal pole avalikkuse toetust," lisas Ansip, kes on taasiseseisvunud Eesti kõige pikemalt ametis olnud valitsusjuht.

Vastates saatejuht Ulla Läntsi küsimusele, kas Reformierakond oleks valmis tegema Keskerakonnaga uut valitsus, leidis Ansip, et see oleks mõeldav, kuid see on erakonna praeguste juhtide otsustada.

"Minu silmis on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus täiesti mõeldav. See oleks märksa Euroopa-meelsem ja Eesti huvisid kaitsev kui praegune," ütles Ansip.

Ansip kogus Euroopa Parlamendi valimistel 41 017 häält ning sai Reformierakonna esinumbrina koha europarlamendis, kus ta alustab tööd järgmisel nädalal, kui parlamendi täiskogu esimest korda kokku tuleb.