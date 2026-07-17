Ansipilt presidendiametile kindel ei, parlamendivalimiste suhtes kõhklevam

Ekspeaminister ja endine Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütleb kindla ei presidendiks kandideerimise võimalusele, ent parlamendivalimistel Reformierakonnale appi minemise küsimuses ta enam nii resoluutne pole.

"Ei. See on väga kindel ei," ütles Ansip intervjuus LP-le vastuseks küsimusele, kui talle peaks pakutama presidendi ametit. "Kui inimene on olnud üheksa aastat täitevvõimu juht, siis on üsna raske väita, et tal oleks presidendina Eesti rahvale veel midagi sellist anda, mida ta peaministrina anda ei saanud," sõnas Ansip.

Ka küsimusele, kas Ansipit võiks näha eelolevatel riigikogu valimistel Reformierakonnale appi minemas ja parlamenti kandideerimas, vastas ekspeaminsiter esmalt eitavalt, ent lisas siis: "Ma olen üsna kindel, et ma enam valimistel ei kandideeri. Vähemalt praegu olen selles veendunud./.../ Aga eks elu näitab, kuidas asjad edasi lähevad."

Seni välja käidud võimalikest presidendikandidaatidest on Ansipi hinnangul presidendiametiks kõige tugevam ettevalmistus õiguskantsler Ülle Madisel, kelle puhul veteranpoliitik usub, et lõpuks on Madise nõus ka presidendiks kandideerima.

Omalt poolt lisas Ansip kandidaatide hulka ka endise tippametniku ja Tallinki juhi Paavo Nõgene, kellel on Ansipi meelest väga tugev sotsiaalne närv. "Seda oli hästi näha juba koroonakriisi ajal, mil tal jagus valitsusele nii ettepanekuid kui ka kriitikat," tõdes endine peaminister.