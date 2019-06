USA geoloogiateenistuse (USGS) andmetel leidis maavärin magnituudiga 5,9 aset umbes 19 kilomeetri kaugusel Changningi maakonna keskusest Yibinist. Järgnes mitu järeltõuget, vahendasid ERR-i teleuudised ja AFP.

Geoloogiateenistus hoiatas, et selline maavärin võib tuua kaasa inimohvreid ja märkimisväärseid purustusi.

Yibinis varises esialgsetel andmetel kokku hotell, kuid esialgu pole selge, kui palju inimesi seal kannatada sai.

2008. aastal sai Sichuani provintsi lääneosas toimunud maavärinas surma ligi 90 000 inimest. See maavärin toimus umbes 400 kilomeetri kaugusel praegusest maavärinast.

6 killed, 75 injured after a 6.0-magnitude earthquake rattled Changning County of Yibin City in Sichuan Province. More: https://t.co/UnoEKHB0hL pic.twitter.com/vakVI6SVcC