Venezuelas tabas sama piirkonda kaks võimsat maavärinat

Venezuelat tabas kolmapäeva õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5, teatas USA geoloogiateenistus (USGS).

Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel.

"Sellele 7,5-magnituudisele peamisele tõukele eelnes 39 sekundit varem 7,2-magnituudine eeltõuge," täpsustas USGS.

Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Colombias.

Venezuela president kuulutas pärast maavärinaid välja eriolukorra

Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodríguez kuulutas kolmapäeval välja eriolukorra, kuna riiki raputasid kaks võimsat maavärinat ja enam kui 20 järeltõuget, mis sundisid sulgema riigi peamise lennujaama.

"Caracase lähedal asuv Maiquetia rahvusvaheline lennujaam suletakse selle taristule maavärina tagajärjel tekkinud tõsiste kahjustuste tõttu," teatas Rodríguez.