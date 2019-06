Soome vetes laiub 15-kilomeetrine õlilaik

Läänemerel Soome vetes Utö saare juures on 15 kilomeetri pikkune ja üle poole kilomeetri laiune õlilaik.

Lääne-Soome rannavalve sai teate õlilaigust neljapäeva hommikul. Asja saadeti uurima piirivalve lennuk Dornier, mis Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) satelliidi leidu ka kinnitas.

Rannavalve andmeil on mineraalõli Utöst 25 meremiili lõunas üheksa meremiili pikal ja 0,4 meremiili laial alal ehk see on 15 kilomeetrit pikk ja pool kilomeetrit lai.

Sündmuskohale saadeti rannavalve laevad ning ka mereväe õlipuhastuslaev Halli.

Võimud uurivad, mis laevad piirkonda läbisid. Näidud võetakse Soome sadamatesse teel olevatest laevadest ning Soome palus, et välisriigid võtaksid proove ka laevadest, mis ala läbisid ning nende sadamatesse jõudsid.