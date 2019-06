Ireene Viktor: inimloomade võidukäik?

Millise pildi toob silme ette väljend "ta kohtles mind kui looma"? Vaimse ja füüsilise vägivalla? Tõukamise, raputamise, võibolla ka peksmise? Ketid ja puurid?

Keegi ei taha, et teda koheldaks kui looma. Peame seda alandavaks, vastuvõetamatuks ja ebainimlikuks. Välja arvatud loomade jaoks...

Loomade "loomadena kohtlemist" me reeglina kahtluse alla ei sea. Kuid kas pelgalt teise liiki kuulumine õigustab kellegi vaimset ja füüsilist alandamist, tõukamist, nahutamist, peksmist, kette ja puure? Või on tegemist inimloomade egotripiga, mis aitab meil ülejäänud looduse suhtes kujutletavat võimupositsiooni säilitada?

"On see siis tõesti märk meie paremusest, inimloomade võidukäigust?"

Meile meeldib mõelda, et oleme teistest loomadest justkui paremad. Metsade hävitamine, keskkonna reostamine, kliimasoojenemine, miljardite elude iga-aastane tarbetu ekspluateerimine ja tapmine, liikide väljasuretamine jne – tundub, et just see on inimkonna pärand maailmale. On see siis tõesti märk meie paremusest, inimloomade võidukäigust?

See, et keegi on meist kuidagi erinev, on vaid ettekääne tema ebaõiglase kohtlemise jätkamiseks ja oma võimu näitamiseks. Me ei kasuta ja tapa loomi ega hävita nende kodusid ja peresid seetõttu, et meil on selleks vajadus või et nad on meist kuidagi madalamad, rumalamad või halvemad, vaid seetõttu, et saame seda teha ja tahame seda teha.

Me valime vägivalla, sest asume võimupositsioonil, mitte sellepärast, et ohvrid seda vääriksid. Seda näitab kasvõi asjaolu, et teaduslikult on ammu kinnitatud loomade tundevõimelisust, ometi ignoreerime seda ning kohtleme loomi nii, nagu oleks tegemist tundetute masinatega ning tapame neid nii, nagu neil oleks oma elust ja saatusest ükskõik.

Milline oleks ühiskond, kus loomi koheldaks hoolivuse, austuse ja armastusega, maailm, kus ka teistel loomadel peale inimloomade on eluõigus? Siis omandaks "loomana kohtlemine" hoopis teistsuguse tähenduse ka meie enda jaoks. Millise pildi tooks sel juhul silme ette väljend "ta kohtles mind kui looma"? Vaimse ja füüsilise austuse? Vägivallatuse? Embamise ja helluse? Õigluse? Puutumata looduse ja elurikkuse?

