X!

Õpetajad ja HTM pakuvad lugemisoskuse parandamiseks eri viise

Eesti
Õpilased raamatukogus
Õpilased raamatukogus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Emakeeleõpetajate hinnangul aitaks laste funktsionaalset lugemisoskust parandada väiksemad õpperühmad ja õppeainete suurem lõimimine. Riik näeb lahendust õpetajahariduses.

Tänavused PISA-testide tulemused näitavad, et võrreldes seitsme aasta taguse ajaga on funktsionaalne lugemisoskus langenud kolmveerandis uuritud riikidest. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) õpetajapoliitika ja haridusjuhtimise osakonna nõunik Maie Kitsing rääkis, et kui eelmised tulemused peegeldasid koroonapandeemia mõju, siis nüüd on selge, et mõjud on pikemaajalised.

"Mida me saame teha, on rääkida väga selgelt ülikoolidega, kes meie õpetajate ettevalmistusega nii põhiõppes kui täiendkoolituses tegelevad, sest läbi õpetaja tegelikult jõuab tarkus klassiruumis õpilaseni," ütles Kitsing.

Kui metoodilised valikud on Kitsingu sõnul õpetajate teha, siis üldise lugemishoiaku muutmise ja kultuuripärandi väärtustamisega saab tegeleda ühiskond laiemalt. Heaks näiteks tõi ta eesti raamatu aasta.

"Lugemisoskus ilmselgelt on väga seotud ilukirjanduse ja aimekirjanduse lugemisega. Rohkem lugeda. Ainult lugemine aitab andmisoskuse parandamisele kaasa," leiab Kitsing.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu leidis, et funktsionaalse lugemisoskuse langus on paljude eri tegurite tulem. Näiteks tõi ta, et klassides on väga erinevate võimetega lapsed, paljud meid ümbritsevad lahendused ei vaja põhjalikku süvenemist, loetakse vähe ja õpetajad vahetuvad palju. Ühe lahendusena näeb Sarapuu õppeainete lõimimist.

"Koos lugemisega on muutunud ka õpilaste sõnavara väikseks ja kui sõnavara ei ole, siis võib juhtuda, et mõnest sõnast ülesandes ei saada aru. Lugemine ja matemaatika on omavahel väga tihedalt seotud. Nii et võib-olla peaks mõtlema selle peale, kuidas ühendada ja integreerida ka eesti keelt ja matemaatikat omavahel," pakkus Sarapuu.

"Meie Eesti kool ei ole veel nii tugev või ei ole praktiseeritud sellist mõnusat lõimingut ainete vahel. Tavaliselt eesti keelt lõimitakse ikka ajalooga ja võib-olla mõne teise keelega, aga lõiming emakeele ja matemaatika vahel oleks küll suurepärane," lausus emakeeleõpetaja.

Ka on Kaja Sarapuu pikal õpetajateel puudust tundnud rohkematest tundidest ja väiksematest keeleõpperühmadest.

"Meie praegu juba väga-väga eriilmelises klassiruumis, kus meil on tõesti erinevad rahvused, erineva tasemega õpilased koos, erineva tervisega õpilased koos isegi, siis ei ole mõeldav anda väga head tundi 30 õpilasele," tõdes Sarapuu.

"Sama lugu, nagu on võõrkeele õppimisel, ka eesti keele tunnid võiksid olla rühmades, kus on 10-12 õpilast rühmas. Kohe oleksid need tunnid produktiivsemad, siis saaks selles tunnis teha ka palju suulist tööd. Praegu väga suur rõhk on kirjalikul tööl ja töölehtede täitmisel, need on väga moodi läinud. Aga suuline töö klassis on ülioluline," nentis õpetaja.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:52

Mis Draama on!? | Järelkasvu koolitamine peaks olema teatrite enda huvides

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

08:22

Budapesti filmiklassika festivalil linastub Eesti filmide eriprogramm

08:18

Brainstorm ja Noep annavad Pärnus ühise kontserdi

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

08:07

Otse kell 13.15: erikomisjon jätkab kaitsevaldkonna esindajate kuulamist

07:53

Otse kell 15: riigikogus algab sügisistungjärk

07:52

Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke Uuendatud

07:24

Trump tühistas Iiri viskile kehtestatud tollimaksu

07:16

Õpetajad ja HTM pakuvad lugemisoskuse parandamiseks eri viise

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13.09

Sõja 1663. päev: Vene droonid ründasid Lääne-Ukrainas Volõõnia ja Rivne oblastit Uuendatud

12.09

Heremi ministriks saamine tekitab julgeolekuekspertidele muret

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

13.09

Kushner: kui Ukraina taanduks, oleks meil rahulepe valmis

13.09

Briti vägede juht Eestis: vajadusel lähen viivitamata lahingusse

13.09

Suurimad tehisaru arendajad hoiatasid kiire arenguga kaasnevate ohtude eest

13.09

Joobes juhtimisega vahele jäänud Läti heaoluminister kaotas ameti

13.09

Kersti Kaljulaid: kogu maailmas ei ole nii palju õhutõrjet, kui Ukrainal vaja oleks

13.09

Herem: Merilo töösse ma sekkuda ei kavatse

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

ilmateade

SPORT

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Eesti soovib rahvusvahelisi saalihokiturniire veelgi võõrustada

13.09

Mistra pääses eurosarjas hõlpsalt edasi

loe: kultuur

08:52

Mis Draama on!? | Järelkasvu koolitamine peaks olema teatrite enda huvides

08:22

Budapesti filmiklassika festivalil linastub Eesti filmide eriprogramm

08:18

Brainstorm ja Noep annavad Pärnus ühise kontserdi

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

loe: eeter

13.09

Emma Tross: tahtsin lavakooli minna, et iseennast oma peast välja raputada

13.09

Margus Punab: kui meeleseisund pole paigas, jääbki inimene õnnetuks

13.09

Tähe-Lee Liiv: minu jaoks on kõige olulisem publik, kellele ma mängin

13.09

Maapoiss Ove Musting: seatapp on mu jaoks millestki väga kallist loobumine

Raadiouudised

13.09

Tartu Ülikooli loodav seirekeskus hakkab hindama Eesti majapidamiste energiavaesust

13.09

Herem: soovin kuue kuu jooksul saada ammendava ülevaate kaitsevalmidusest

13.09

Paide Püha Risti kirik näitas varjatud aardeid

13.09

Rootsis toimuvad parlamendivalimised

13.09

Päevakaja (13.09.2026 18:00:00)

12.09

Ida-Virumaal alustas tegevust Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

12.09

Päevakaja (12.09.2026 18:00:00)

12.09

Norra mõisa peahoone hakkab ilmet võtma

12.09

Võrreldes aasta varasemaga haigestus mullu salmonelloosi rohkem inimesi

12.09

Ilm läheb vihmasemaks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo