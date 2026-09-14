Otse kell 13.15: erikomisjon jätkab kaitsevaldkonna esindajate kuulamist

Komisjon ootab vastuseid küsimustele, mis on kerkinud seoses riigikontrolli auditiga ning viimastel nädalatel avalikkuse ette jõudnud asjaoludega.

Istungile on kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ja kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters, riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar, riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori, riigisekretär Keit Kasemets ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.