Kuumus vahetub lähipäevil äikese vastu

Riigi Ilmateenistus on andnud kuumahoiatuse, mis kehtib kuni laupäevani, kuna valdavalt kerkib õhutemperatuur 30 kraadi juurde või pisut ülegi.

Lähipäevil muutub õhumass pisut niiskemaks, nii et taevasse tekib üksikuid rünksajupilvi ning välistatud pole ka äike.

Öö vastu neljapäeva tuleb selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7 m/s. Sooja on öötundidel 12 kuni 18 kraadi.

Ka hommik on enamasti selge ja kuiv. Puhub mõõdukas kagutuul ning sooja on kuni 23 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada veidi hoovihma. Kagu- või idatuul puhub 2-7, põhjarannikul kuni 10 m/s. Sooja on 26 kuni 31 kraadi, vaid tuulele avatud rannikul on sooja veidi vähem.

Õhtulgi on mõni üksik vihmahoog võimalik. Puhub leebe kagutuul ning sooja on 25 kraadi ümber.

Ka nädalavahetus tuleb väga kuum, päeva maksimumid kerkivad paiguti isegi üle 30 kraadi. Edelast saabuva niiskuse mõjul muutub aga õhumass ebapüsivaks ning suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Samas igal pool ei pruugi sajupilvi areneda ja nii mõnigi koht võib ka kuivaks jääda. Kagutuul on rahumeelne ning valdavalt särab taevas siiski päike.

Pühapäevaks võivad päevamaksmumid langeda 25 kraadi juurde ning siis väheneb ka vihmavõimalus.

Kuna kuum ilm ei sobi kõigile, siis tuleks ülekuumenemise vältimiseks hoiduda pikemaajalisest päikese käes viibimisest ning juua ohtralt vett. Silm tuleks peal hoida nii lastel, loomadel kui vanainimestel.