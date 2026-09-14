Trump tühistas Iiri viskile kehtestatud tollimaksu

USA president tegi otsuse teatavaks Iirimaa lahtiste golfimeistrivõistluste lõputseremoonial. Turniir toimus Trumpile kuuluvas Doonbegi golfikuurordis.

USA on Iiri viskifirmade peamine eksporditurg, kuid alates maist olid nad Briti viskitootjatega võrreldes ebasoodsamas olukorras. Trump oli toona kaotanud Ühendkuningriigist pärit viskile kehtestatud tollimaksud, sidudes otsuse Briti kuninga visiidiga USA-sse.

Iirlased püüdsid seejärel Trumpi poolehoidu võita, korraldades riigi tähtsaima iga-aastase golfiturniiri Trumpile kuuluvas kuurordis. Trump viibis pühapäeval suure osa ajast golfiväljakul ning jälgis võistlust ka 18. raja kohal asuvalt rõdult.

Paistab, et Trump jäi päevaga rahule, sest lubas golfiturniiri vaatama kogunenud inimestele, et tühistab Iiri viskile kehtestatud tollimaksu.

"Kõik on mulle käinud peale sõnadega: Kas teeksid mulle teene, see, mis toimub, on nii ebaõiglane, kas saaksid ehk Iiri viskilt tollimaksud maha võtta. Ja ma ütlesin, et Ühendriikide nimel eemaldan ma Iiri viskilt tollimaksud!" teatas Trump.