Notari juures käib abiellujaid enam kui kirikus

Augustis abielluvad Maardu mõisas Ilona ja Aleksei. Noorpaar on kindlat otsustanud, et nende liidu sõlmib just notar.



"Me teeme kõik mõisal ja sinna kas kutsume notari või eelnevalt samal päeval teeme notari juures lepingu," ütles Ilona Rõeženkova.

Notari juures abiellumise valisid noored ühel lihtsal põhjusel, see on midagi uut ja tavatut. Kuigi pulmapäev on paigas, pole noorpaaril veel õnnestunud paaripanijat leida, sest paljud notarid nädalavahetusel ei tööta.

"Mul on üks eelkokkulepe olemas, aga see notar töötab ainult argipäeval. Ja kui ta ütleb, et laupäeval välja ei tule, kas siis jääb ikkagi notar või oled sunnitud minema perekonnaseisuametisse? Mina arvan, et me valime ikkagi notari," rääkis Rõeženkova.

Mullu sõlmiti iga kümnes abielu notari juures ja esimest korda sõlmisid notarid rohkem abielusid kui vaimulikud. 5949 mullu registreeritud abielust sõlmisid notarid 621 ja vaimulikud 552. Tallinnas töötav Anne Saaber on üks enim abielusid sõlminud notaritest. Mullu registreeris ta 23 abielu ja pea pooltel puhkudel toimus tseremoonia väljaspool bürood.





"Mina olen käinud looduses, mererannas, olen käinud vabaõhumuuseumis, olen käinud erinevates mõisades või turismitaludes. Olen kuulnud, et üks minu Tartu kolleeg on registreerunud abielu lausa kuumaõhupallil," ütles notar Anne Saaber.

Abielu registreerimine notaribüroos on argine toiming ja paljud paarid, kelle jaoks on see juba teine või kolmas kooselu, sõlmivad samal ajal ka abieluvaralepingu.