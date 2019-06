Samuti mõistis kohus süüdi Soome õhuväe endise ülema Sampo Eskelineni, sest viimane viivitas Päiviö asjus juurdluse alustamisega. Eskelinen peab juhtunu eest maksma trahvi 30 päevamäära ulatuses ehk 1700 eurot, vahendas Helsingin Sanomat.

Juhtum puudutab 2017. aasta septembris toimunud õppusi Lapimaal Lemmenjoki piirkonnas. Hoolimata sellest, et Karjala lennusalga ülem kolonel Päiviö oli nimetatud õppuste juhiks, võttis ta õppustest osa purjuspäi. Juhtumist kujunes üks Soome kaitseväe viimaste aastate suuremaid skandaale.

Õppustel osalenute sõnul käitus purjus Päiviö ebaviisakalt ning paistis silma sõimamise ja ropendamisega. Näiteks sõimas ta reservväelasi ja oma alluvaid "homopoisteks" ning üritas öisel ajal inimeste magamisruumidesse tungida.

Üht linnajuhti nimetas ta aga "Soome kõige sitemaks linnapeaks" ning leidis, et õhuväe staabiülemal "pole mune". Linnajuhi solvamise asjus tuli Päiviöl hiljem maksta au haavamise eest 1200 eurot.

Ülekuulamisel Päivio oma alkoholitarbimist sobimatuks ei pidanud.

"Ma olen tarbinud alkoholi olukorra iseloomust tulenevalt, nii nagu teisedki õppustel osalejad," selgitas ta ja väitis, et tema võime õppusi juhtida ei langenud. Samuti eitas ta väiteid, et oli reservväelasi ja alluvaid alandamise eesmärgil sõimanud.

Kohtus tunnistusi andes iseloomustas Päiviö oma alkoholitarbimist järgmise lausega: "Kui inimesel oli janu, siis inimene jõi."

Soome uus kaitseminister Antti Kaikkonen teatas kommentaariks, et kaitsevägi on asunud Lemmenjoki skandaalse õppuse järel juba samme, et analoogseid juhtumeid edaspidi vältida. Kaikkoneni sõnul kehtib kaitseväes sellise käitumise suhtes nulltolerants.