Soomes algab õhuväe selle aasta peamine sõjaõppus

Vandeadvokaat Tambet Laasik ei jaga justiitsministeeriumi arvamust, et meil on perfektsed menetlused, mille puhul ohvrit igal sammul mõistetakse ja aidatakse. Kui see nii oleks, võiks arvata, et vägivallatase on langemas, sest me suudame seda märkimisväärsel määral ennetada, ära hoida ja karistada.