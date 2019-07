Telefoni teel toidulisanditega äritsev Soome Tervisetooted OÜ on oma agressiivse müügistiiliga äratanud ka tarbijakaitseameti tähelepanu, kes on saanud keelatud müügivõtete kohta inimestelt mitmeid kaebusi. Ettevõte ise kinnitab, et neile, kes tooteid ei soovi, nad neid vastutahtsi ei saada ja eitab probleemset müügitehnikat.

Soome Tervisetooted OÜ müüb toidulisandeid, iseäranis on ettevõte keskendunud D-vitamiini müügile. Ent selle 2011. aastast tegutseva ettevõtte tooteid ei saa osta ei apteegist ega ka supermarketist, vaid üksnes telefoni teel.

Kodulehel tutvustab ettevõte end nii: "Soome Tervisetooted OÜ on tervisetoodete lävemüügile keskenduv ettevõte. Meie tegevuse mõtteks on pakkuda kvaliteetseid tervisetooteid neid mugavalt otse koju toimetades. Meie ettevõte jagab klientidele informatsiooni ka uute toitumisalaste uuringute kohta ning tervisliku eluviisiga seotud küsimustes. Teeme aktiivselt oma kliendiuuringuid, mille abil kindlustame kliendirahulolu püsimise kõrgel tasemel. Nii saame arendada oma tegevust ja koostööd klientidega."

Tegelikkuses on ettevõtte strateegiaks agressiivne telefonimüük. Ja nii nagu sageli ka illegaalses narkoäris, on esimene doos tasuta ehk potentsiaalsele kliendile saadetakse esimene pakk toodet tasuta ning siis asutakse apteegis müüdavast analoogsest tootest kõrgema hinnaga kaupa juba vägisi pähe määrima, nii et ka selge keeldumine pole takistuseks uue partii saatmisel.

60-aastane Rein (nimi muudetud - toim) sai esimese müügikõne OÜ Soome Tervisetooted esindajalt juba paar aastat tagasi. Helistaja küsis, kas ta soovib saada tasuta D-vitamiini. Rein nõustus, ja nii saadetigi talle kaks karpi D-vitamiini, kokku 360 kapslit, millest pidi jaguma terveks aastaks.

Üle poole aasta hiljem, kui juba teine karbitäis toidulisandit poole peal oli, sai Rein ettevõttest uue kõne: kas soovite D-vitamiini osta? Ehkki kaks pakki toidulisandit maksis pisut üle 40 euro, mis on rohkem, kui apteegis müüdavatel analoogidel, nagu Rein teadis, rehkendas ta siiski, et kui võtta arvesse ka tasuta saadud kaupa, tasub see ikkagi ära, ning nõustus.

Rein võttis nüüd juba ostetud D-vitamiini edasi ja mullu sügisel sai ettevõttest taas uue müügikõne, pakkumisega toidulisandit osta.

"Kindlal sõnal loobusin sellest," ütleb Rein.

Mõneks ajaks oligi vaikus, ent selle aasta aprillis hakati teda OÜ-st Soome Tervisetooted taas telefonitsi pommitama.

"Ütlesin kindla "ei"", ütleb Rein. Aga maikuus tuli uus telefonikõne pakkumisega. "Jällegi ütlesin "ei", kuni ühtäkki mai viimases dekaadis oli see toode postis koos järjekordse arvega," kurdab Rein. "Helistasin juuni algul firmasse, avaldasin protesti mille peale vististi sekretär lubas pärast asja selgitamist minuga ühendust võtta, mida ta ka päeva möödudes tegi. Ta tunnistas ettevõtte töötaja liigagarust ning palus toote tagasi saata."

Seda Rein tegigi, ent soovimatust tootest vabanemine tõi kaasa nii raha- kui ajakulu: esmalt oli vaja käia postkontoris ümbriku järel järel, siis kodus saadetis ära pakendada ning paki ärasaatmiseks ja kaalu järgi markide ostmiseks taas postkontorisse sõita. Kokku tähendas see talle nii aja-, kütuse- kui ka margikulu.

Kümmekond kaebust aastas

Reinu kogemus ei ole ainulaadne, kinnitab tarbijakaitseamet.

"Analoogsete kaebuste hulk jääb aastas kümmekonna piiridesse," kommenteeris ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe.

Tarbijakaitseamet annab nõu, mida sellises olukorras teha.

"Kui tarbija on ettevõtja algatusel sõlminud telefoni teel lepingu, siis on ta sellega seotud vaid siis, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut kinnitanud püsival andmekandjal ning tarbija on oma tahet kinnitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-kiri. Kui tarbija ei ole kirjalikult kinnitanud, siis on tarbijale saadetud asi või teenus nö tellimata," ütleb Helemäe.

"Tarbija vaikimist või tegevusetust ei saa lugeda tarbija nõustumiseks. Eelkõige tähendab see seda, et kui tarbijale saadetakse koju asi, mida ta ei ole tellinud, on välistatud ettevõtja ja tarbija vahel lepingulise suhte tekkimine," rõhutab ta. "Kui tarbija ei ole kirjalikult kinnitanud, ei teki ettevõtjale tellimata asja saatmise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise korral tarbija vastu nõudeid. Kui ettevõtja esitab nõude, peab ta selle põhjendamiseks tõendama, et on tellimuse tarbijale esitanud püsival andmekandjal ning et tarbija on oma tahet kirjalikult kinnitanud."

Tarbijakaitseamet soovitab ettevõtjaga suhelda e-posti teel. "See on selleks vajalik, et hiljem oleks vajadusel võimalik kauplejaga toimunud infovahetuse sisu taasesitada. Kui vaatamata kirjalikule suhtlusele probleem ei lahene ning kaupleja saadab soovimatuid saadetisi edasi või esitab võlanõudeid, siis on tarbijal alati võimalus esitada avaldus tarbijavaidluste komisjonile asja lahendamiseks," soovitab Helemäe.

Helemäe ütleb, et kui tarbija pole oma soovi kirjalikult kinnitanud ning tervisetoodete firma saadab vitamiine vaid telefonivestluse põhjal, siis võib ta jätta saadetise tähelepanuta.

"Erinevatel telefonidel on võimalik numbreid ka blokeerida," lisab Helemäe veel ühe soovituse.

Kui aga inimene on siiski tellimuse kirjalikult kinnitanud, ent soovib lepingust taganeda, soovitab tarbijakaitseamet pöörduda kirjalikult ettevõtja poole ja avaldada soovi leping lõpetada.

"Tarbijal on õigus põhjust avaldamata telefoni teel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul alates lepingu sõlmimisest," selgitab Helemäe. Sellisel juhul peab tellitud toote 14 päeva jooksul kauplejale ka tagastama.

"Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab tarbija, kui pooled ei ole just kokku leppinud teisiti. Kindlasti tuleb enne lugeda taganemistingimusi," ütleb Helemäe.

Ettevõte: meil puudub agressiivne poliitika

Soome Tervisetoodete OÜ peajuhataja Alena Pronina ütles ERR-ile, et nende ettevõttel puudub agressiivne poliitika ja nad hoiduvad müümast oma tooteid inimestele, kes seda ei soovi. Pronina kinnitusel on telefonimüügi alal palju agressiivsete võtete kasutajaid, kuid nemad nende hulka ei kuulu, sest neile on korrektsus oluline. Tarbijakaitseametiga on neil kaebuste tõttu kokkupuudet vaid ühel-kahel korral aastas, väidab Pronina.

"Meil on tarbijakaitsega kõik korras, alati on lahendus leitud. Kõike võib juhtuda, töötavad ju ikkagi inimesed ja keegi neist ei ole kaitstud inimlike eksimuste eest, aga kui peaks midagi sellist juhtuma, siis me parandame oma vead," ütleb Pronina. "Me oleme alati abivalmid ja püüame leida lahenduse. Me alati ütleme telefoni teel, et kui midagi ei meeldi või ei soovi, siis võib alati meiega ühendust võtta."

Pronina ütleb, et nad selgitavad esimesel telefonikontaktil oma klientidele, et tegemist on püsitellimusega ehk nende tellimus uueneb vaikimisi. See tähendab, et uuesti sellistele klientidele helistama ei peagi, vaid tellimuse lõppemisel pannakse aga uus pakk koos arvega teele. See info olevat ka arvel kirjas. Aga kui klient ei soovi enam uut saadetist, peab ta nendega ise ühendust võtma ja saab igal ajahetkel oma püsitellimuse katkestada, kinnitab Pronina.

"Meiega on väga lihtne ühendust võtta, telefoni teel, Facebookis või meile e-kirja saates. Oleme alati avatud ja valmis probleeme lahendama või aitama," kinnitab Pronina.

Samas aga Pronina ei vasta, kui sageli neil juhtub viga, kus inimesele saadetakse välja kaup, mida ta pole tellinud: "Meil puudub selline statistika, sest me ei saada kaupa välja, kui klient seda ei soovi. Meil ei ole mõtet saata inimestele, kes ei soovi. Kui on viga meie poolt, siis me alati parandame vea ja vabandame."

Konkreetset juhtumit Pronina kommenteerida ei saa, sest ei tea juhtumi detaile, küll aga soovitab kliendil nendega ühendust võtta, et välja selgitada, mis juhtus.

"Juhul, kui on tegemist meie veaga, siis me leiame sobiva lahenduse selle kliendi jaoks," lubab ta.