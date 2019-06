Tapal teenivad NATO liitlased esinesid laulupeotule kontserdil

Tapal toimus laulu- ja tantsupeo tule tervitamiseks kontsert, kus eestikeelse lauluga astusid üles ka siin paiknevad Briti kaitseväelased. Samuti olid esinemas Prantsuse sõdurid. Töökäte ja abijõududega löövad NATO liitlased kaasa ka kogu järgmise nädala Tallinnas toimuvate peo ettevalmistustes, teatasid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning "Aktuaalne kaamera".

Soovist laulu- ja tantsupeo ettevalmistustes kaasa lüüa andsid liitlased peo korraldajatele märku ise. "Laulu- ja tantsupeo korraldajad on kevadest saati teinud koostööd siin paiknevate NATO liitlasvägedega, kes võtsid meiega ühendust ja otsisid võimalust anda oma panus Eestile ka rahuajal. Briti liitlased on oma 50-liikmelise brigaadiga peo korraldajatele abiks terve järgmise nädala jooksul, mistõttu võib neid tavapärasest rohkem märgata nii linnapildis, lauluväljakul kui Kalevi staadionil," rääkis Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum.

Peonädala jooksul aitavad Briti liitlased seada üles Tallinna lauluväljakule vajalikke alasid toitlustamiseks, istekohtasid ja muud.

Siin paiknevate Briti väeüksuste meediasuhete juhi Christopher Wade'i sõnul saab kahe riigi omavahelisi sõprussidemeid muuta tugevamaks ka rahuajal. "Oleme uhked, et meil on võimalus aidata laulu- ja tantsupeo juubelipidustuste viimase etapi ettevalmistustega ja anda oma panus Eesti kultuuripärandi hoidmisesse ja säilitamisesse," ütles Wade.

"See on meile suur au olla Eestis. Mul oli õnn viibida Tartu laulupeol, nii et ma olen näinud, kui oluline see Eesti kultuurilikalendris on. Ma arvan, et see on meile, Tapal viibivatele sõduritele, suurepärane võimalus sellest osa saada," kommenteeris Briti seersant Philip Macphail "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks ettevalmistustes kaasa löömisele otsustasid sõdurid õppida ära ka laulupeol kooride ja rahva ühises esituses kõlava laulu "Üksi pole keegi", mis kannab liitlaste jaoks nende igapäevatöös ka olulist sõnumit. Laulu esitavad sõdurid õhtul Tapa Muusika- ja Kunstikooli pargis algaval kontserdil. Lisaks NATO lahingugrupi juhtriigiks oleva Ühendkuningriigi sõduritele esinesid kontserdil ka siin paiknevad Prantsuse liitlassõdurid.

Laupäeva hommikul kell 9 saadavad Briti liitlassõdurid lahtisel sõidukil Tapa pritsimaja torni esiselt teele ka sinna ööseks peatuma jäänud laulu- ja tantsupeo tule, mis antakse Amblas üle Järvamaale.