Eesti vabadusvõitlejad vahetasid Hiiumaal sõjamälestusi

Eesti vabadusvõitlejate liit pidas nädalavahetusel Hiiumaal oma kokkutulekut. Kuigi mehi, kes on võidelnud Eesti eest lahinguväljal, jääb aastate möödudes järjest vähemaks, loodavad liidu liikmed, et järgmised põlvkonnad kannavad vabadusvõitluse mälestust edasi.

Eesti vabadusvõitlejate liidul on praegu ligi 800 liiget. Lisaks Eesti vabaduse eest relvaga võidelnutele on seal ka neid, kes taastasid tänased Eesti kaitsejõud.

Vabadusvõitlejate liidu juht vanemleitnant erus Tiit Põder ütles, et eesmärk on kanda edasi seda vaimu, mis oli eestlastel nii vabadussõjas kui ka Sinimägedel. Kuna sõjasangareid jääb meie seas aasta-aastalt järjest vähemaks, pannakse rõhku ajaloo talletamisele.

"Me oleme püüdnud kirjastada nende meeste mälestusi nii raamatutena kui helisalvestistena ja oleme kõikidest üritustest, nii Sinimägede, Porkuni lahingu aastapäevad kui ka meie kokkutulekutest teinud nii videosalvestusi kui ka fotosid ja oleme neid edasi andnud Eesti sõjamuuseumile," ütles Põder.

Kokkutulek on võimalus näha vanu kamraade, vahetada omavahel mõtteid ja kuulata ajalooettekandeid.

"See on ikkagi kõige toredam, et need vanad mehed, kes on tõesti Eesti eest võidelnud, saavad ka kokku, saavad veel muljeid vahetada selliste meestega, kes on teises Eestimaa otsas ja edasi anda oma muljeid ka noorematele," lisas vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juht Mart Reino.

Käsil on ka üks uus projekt. Eesti vabadusvõitlejate liit loodab koos kaitseliidu ja Eesti sõjamuuseumiga kaardistada Tartu rahu 100. aastapäevaks Eesti Vabadusristi kavaleride hauad.