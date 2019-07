Indrek Tarand: vastus Varro Vooglaiule

Viimastel päevadel on Varro Vooglaid levitanud minu suhtes ohtralt valeväiteid ("SAPTK tahab politsei abil Tarandilt raha kätte saada" - toim). Tundub, et väidetavalt perekonda ja traditsiooni kaitsev sihtasutus on oma juhi isikus kergelt eksiteele sattunud. Miks muidu sekkuda kolmanda osapoolena protsessi, mille iseloomuks on rangelt kahe osapoole omavaheline kokkulepe?

Igatahes on Varro Vooglaid seda teinud ning säärase tegevuse ohtlikkusele on tähelepanu juhtinud ka kohus, sest kokkuleppe rikkumise korral näeb seadus ette prokuröri kohustust alustada uuesti kriminaalprotsessi.

Kui Varro Vooglaid jätkab minu kiusamist, siis võivad tema tegevuse tulemusena kannatada Meelis Osa ja Mart Rieberg, kes võivad halvimal juhul leida end uuesti süüpingist. Kas viis kuulsuseminutit on tõepoolest Varro Vooglaiule olulisemad, kui Osa ja Riebergi käekäik?

Varro Vooglaid väidab, et mina olevat omastanud tema raha. Mina väidan, et Varro Vooglaid ise kandis mulle 2000 eurot "M.Osa ja M.Riebergi toetuseks". Edasi väidab Vooglaid, et ma "lükkasin selle kiuslikult tagasi".

Juhin tähelepanu, et mina olen selles protsessis püüdnud küll kõige vähem kiuslikult käituda. Mina käitun alati kristlasena – kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis ma mitte ei lükka seda kiuslikult tagasi, vaid võtan tänumeeles vastu.

"Kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis ma ei lükka seda kiuslikult taga-si, vaid võtan tänumeeles vastu."

Varro Vooglaid väldib vastust küsimusele, kustkohast ta minu pangakonto numbri sai, kirjutades minu sellekohasele küsimusele vastuseks vaid et ta "ei ole mõttevahetusest huvitatud". Osutan, et mõtteid saab vahetada vaid selliste isikutega, kellel juhtub mõni mõte olema.

Mõttetu on advokaat Urmas Simoni ja Varro Vooglaiu tegevus minu käest kokkuleppemenetluse käigus kogutud isikuandmete edastamisel ja avaldamisel, sest see on järsus vastuolus isikuandmete kaitse seadusega. Ning ka lepitusmenetluse ja kokkuleppega, mis selge sõnaga keelab kolmandate isikute sekkumise vägivallatsejate ja nende ohvri vahelistesse suhetesse.

Kõik Eesti kodanikud võivad pöörduda oma probleemidega nii politsei kui ka kohtu poole. Kui keegi läheb kasiinosse ja paneb oma raha ruletilauas valele ruudule, siis politsei ei saa olla abiks raha tagasi saamisel. Ise tegid sellise finantsotsuse ja ise elad selle tagajärgedega. Ning minu pärast pole vaja Traditsiooni kaitsjatel muretseda.

Just samal päeval kui Varro Vooglaid oma vinguvas toonis valepostitusi tegema hakkas, saabus minu postkasti traditsiooniline postkaart. Sellega tänatakse nii mind kui ka minu abikaasat, et oleme toetanud "nende perede lapsi, kellel muidu raske majandusliku olukorra tõttu meie koolis õppida poleks võimalik". Alla on kirjutanud Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen. Kes kõige muu hea hulgas on ka Varro Vooglaiu ema!