SAPTK vaidlustas riigiprokuratuuri Tarandi-otsuse kohtus

Kaebaja leiab, et põhjendatud pole riigiprokuratuuri seisukoht, nagu poleks tõendatud Tarandi poolt kuriteo toimepanemine SAPTK-i vara omastamise näol, teatas SAPTK-i juht Varro Vooglaid. Eriti arusaamatuks jääb sihtasutusele riigiprokuratuuri seisukoht, nagu poleks Tarandi poolt 2000 euro ulatuses SAPTK vara omastamine piisavalt manifesteeritud ja nagu oleks vastava tahte väljendamine ERR-i portaalis avaldatud artiklis käsitletav pelga kalambuuri ehk vaimuka naljana.

"Kaebaja on korduvalt tõendanud, et Indrek Tarand on nii meilides kui ka avalikuse poole pöördudes korduvalt manifitseerinud, et ta soovib ja peab talle topelt ülekantud raha endale ja muudab (on juba muutnud) endale kuuluvaks ning jätab senise omaniku (SAPTK) talle kuulunud rahast kestvalt ilma. Avalikusele suunatud pöördumiste põhjal saab iga kõrvalseisja ja objektiivne vaatleja järeldada, et Indrek Tarand soovib ka edaspidi SAPTK poolt ülekantud raha omanikuna käituda," seisab 14. septembril esitatud kaebuses.

Vooglaidi sõnul vaidlustatakse riigiprokuratuuri otsus, kuna selle põhjendustega on võimatu nõustuda.

SAPTK kandis 23. mail oma pangaarvelt Indrek Tarandi pangaarvele 2000 eurot ning maksekorralduses märkis selgituseks "Paljude Objektiivi lugejate annetus Mart Riebergi ja Meelis Osa toetuseks".

Kuna hiljem kandsid sama summa Tarandile vastavalt kohtus kinnitatud kokkuleppele üle ka Rieberg ja Osa, siis nõudis SAPTK-i juht Varro Vooglaid Tarandilt üleliigse 2000 euro tagastamist, kuid viimane pole seda senini teinud.

Juunis pöördus SAPTK kriminaalmenetluse alustamiseks Põhja ringkonnaprokuratuuri poole, mis jättis menetluse algatamata. Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold leidis, et SAPTK-i avalduse alusel ei ole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. "Ülekannet tehes ei ole selles täpselt selgitatud, mille eest on annetus Indrek Tarandile tehtud, eelnevalt ei ole kokku lepitud, mis tingimustel on Indrek Tarand kohustatud annetuse vastu võtma või tagastama," märkis ta.

Prokuröri hinnangul puuduvad Tarandi tegevuses karistusseadustiku omastamist käsitleva paragrahvi tunnused.