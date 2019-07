SAPTK kandis 23. mail oma pangaarvelt Indrek Tarandi pangaarvele 2000 eurot ning maksekorralduses märkis selgituseks "Paljude Objektiivi lugejate annetus Mart Riebergi ja Meelis Osa toetuseks".

Kuna hiljem kandsid sama summa Tarandile vastavalt kohtus kinnitatud kokkuleppele üle ka Rieberg ja Osa, siis nõudis SAPTK-i juht Varro Vooglaid Tarandilt üleliigse 2000 euro tagastamist, kuid viimane pole seda senini teinud.

Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold leidis esmaspäeval, et SAPTK-i avalduse alusel ei ole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. "Ülekannet tehes ei ole selles täpselt selgitatud, mille eest on annetus Indrek Tarandile tehtud, eelnevalt ei ole kokku lepitud, mis tingimustel on Indrek Tarand kohustatud annetuse vastu võtma või tagastama," märkis ta.

Prokuröri hinnangul puuduvad Indrek Tarandi tegevuses karistusseadustiku omastamist käsitleva paragrahvi tunnused. "Tegemist on ühepoolsest tehingust tuleneva vaidlusega ning raha tagastamise nõudega on võimailik pöörduda tsiviilkohtusse," märkis prokurör.

Samas on SAPTK-il võimalik kaevata Põhja ringkonnaprokuratuuri otsuse peale riigiprokuratuuri.

Varro Vooglaid ütles BNS-ile, et talle tundub, et Eestis kehtivad erinevatele inimestele erinevad seadused.

"Tarand teadis väga hästi, mille eest me talle SAPTK-i poolt raha üle kandsime. Samuti lubas ta selgesõnaliselt raha tagastada ja üksnes sellele lubadusele toetudes kandsid Osa ja Rieberg talle sama summa uuesti üle. Kui Tarand oli raha saanud teist korda, siis ta aga taganes oma lubadusest raha tagasi kanda ja hakkas irvitama, et lollid olite, et minu lubadust uskuma jäite," ütles Vooglaid.