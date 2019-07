SAPTK tahab politsei abil Tarandilt raha kätte saada

Mullu novembris riigikogu hoone ees Toompeal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna rändeleppe vastasel meeleavaldusel poliitik Indrek Tarandit toginud Meelis Osa ja Mart Rieberg nõustusid kokkuleppemenetluses hüvitama Tarandile kokku 2000 eurot.

Vooglaiu sõnul teatas Tarandi adokaat Riebergi ja Osa esindajale peale seda, kui SAPTK kandis annetustest laekunud summa 2000 eurot 23. mail Tarandile üle, et Tarand ei nõustu sellisel moel lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisega ning nõuab, et Rieberg ja Osa kannaksid mõlemad isiklikult selle summa tema arvele üle. Ühtlasi lubas Tarand SAPTK poolt talle üle kantud summa tagasi kanda.

Kuigi Rieberg ja Osa tegid seejärel vastavalt 28. ja 29. mail mõlemad Tarandi arvele tuhande eurose ülekande ning täitsid seega lepitusmenetluse kokkuleppe tingimuse vastavalt Tarandi nõudmisele, ei ole Tarand omalt poolt SAPTK-le raha tagasi kandnud. Niisiis on ta saanud lepitusmenetluse kokkuleppes sätestatud summa kahekordselt, kokku summas 4000 eurot, märkis Vooglaid pressiteates.

SAPTK teatel on ka Riebergi ja Osa kaitsja, vandeadvokaat Urmas Simon pöördunudTarandi esindajate Maria Mägi ja Simo Soolo poole, korrates palvet SAPTK-le raha tagasi kanda. Samuti pöördus 26. juunil 2019 vastava palvega nii Tarandi enda kui tema esindajate poole SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid, toonitades oma kirjas, et kui Tarand ei kanna hiljemalt 28. juunil raha SAPTK-le tagasi, tuleb tema käitumisele avalikkuse tähelepanu juhtida ja pöörduda abi saamiseks õiguskaitseorganite poole.

"Paraku tõestab hr Tarand taas kord, et ta on kõike muud kui härrasmees. Ei saa pidada vähimalgi määral soliidseks ei seda, et ta lükkas SAPTK poolt hr Osa ja hr Riebergi nimel tehtud ülekande kiuslikult tagasi, ega ka seda, et ta ei ole rohkem kui kuu aja jooksul raha SAPTK-le tagasi kandnud, olgugi et juba maikuus lubas ta seda teha. Niimoodi käituvad sulid, mitte rahvaesindajad," ütles Vooglaid.

Vooglaiu sõnul ei jää olukorras, kus Tarand lihtsalt ei kanna SAPTK-le raha tagasi, muud üle, kui pöörduda oma õiguste kaitseks ja raha tagasisaamiseks kohtu poole. Samuti teeb SAPTK avalduse politseile, paludes algatada Tarandi suhtes kriminaalmenetlus vara omastamise paragrahvi alusel.

"Kuivõrd Tarand on eiranud kokku vähemalt kolme palvet alusetult saadud raha SAPTK-le tagasi kanda, siis on põhjust arvata, et ta ei kavatsegi raha tagastada," ütles Vooglaid.