Kohus ei saanud lepitusmenetlust kinnitada, kuna seadus ei võimalda seda teha ilma riikliku lepitaja juures käimata. Nimelt peavad osapooled saama lepitusprotsessis ka riikliku lepitaja heakskiidu.

Nii saatiski kohus menetluse sotsiaalkindlustusametisse riikliku lepitaja lauale, kes peab osapoolte lepituskokkuleppe oma allkirjaga kinnitama ja saatma uuesti kohtusse.

Nii Tarand kui ka temaga vägivallatsenud Meelis Osa ja Mart Rieberg esitasid kohtule taotluse lahendada kriminaalasi lepitusmenetluses. Taotluse kohaselt hüvitavad Osa ja Rieberg Tarandile tekitatud varalise kahju 1080 eurot ning kannavad tema menetluskulud 920 eurot.

Ühtlasi nõustusid Osa ja Rieberg eraldi avalikult Tarandi ees vabandama. Vabandamine toimus reedel meedia juuresolekul enne kohtuistungit.

Vabanduse tekst oli järgmine: "Mina, [Meelis Osa / Mart Rieberg], vabandan Indrek Tarandi ees. Vabandan selle eest, et teda 26. novembril 2018. aastal Toompeal toimunud EKRE meeleavaldusel asjatult ründasin ning füüsilist vägivalda rakendasin. Kahetsen oma tegu ja ei kavatse seda enam kunagi korrata. Mul on hea meel, et Indrek Tarand on valmis mulle andestama".

Indrek Tarand vastas seepeale: "Võtan vabandused vastu ja usun siiralt, et Meelis Osa ning Mart Rieberg on oma tegude tähendusest aru saanud ja edaspidi vägivallategusid toime ei pane".

Põhja ringkonnaprokuratuur esitas Osale ja Riebergile süüdistuse avaliku korra raskes rikkumises vägivalda kasutades.

Süüdistuse järgi togisid mehed mullu 26. novembril EKRE meeleavaldusel lavale ronida üritanud ja mikrofoni enda kätte haaranud Tarandit, viimane pääses siiski vigastusteta.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Alar Lehesmets ütles, et oma seisukohtade kaitseks vägivalla kasutamine on lubamatu.

"Igal inimesel on õigus meelt avaldada ning riigikogu esine plats Toompeal ongi kõige õigem koht, kus oma arvamus välja öelda. See õigus peab jääma igale inimesele ning seejuures ei tohi keegi karta, et teda oma mõtete välja ütlemise eest võidakse rünnata," ütles Lehesmets.

Kriminaalasja uuris Põhja prefektuur ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Karistusseadustik näeb sellises kuriteos süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.