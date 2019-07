Kolonelleitnandid Tarvo Luga ja Arno Kruusmann vahetasid töökohad

Tarvo Lugast sai Viru pataljoni ülem ja Arno Kruusmannist Eesti kaitseväe jalaväeinspektor.

Kui seda, et ohvitserid vahetavad omavahel ametikohad, juhtub Eestis harva, siis ülemuste roteerimine on kaitseväe töökultuuri tavaline osa.

"Roteerimine annab inimestele vaheldust, nad ei lange mugavustsooni. Teiseks jagatakse organisatsiooni sees mõtteid, ideid, lahendusi. Värskus ja uudsus on see, mida rotatsioon tagab," selgitas Kruusmann.

"Kui sa oled kümme aastat ühes väeosas, siis sa näed kõike vaid ühest punktist. See on perspektiivivahetus ja see arendab seda inimest. Ja see teadmine, mis temaga kaasa tuleb, arendab ka seda väeosa ehk see on mõlemale hea," rääkis Luga.

Arno Kruusmann tõstis tema nelja-aastasest ülemuseperioodist Viru pataljonis positiivsete arengute seast esile selle, et kutsealuste väljalangemine langes 20 protsendilt neljale.

Lisaks ametivahetusele toimus reedel Jõhvis teinegi tseremoonia, kus pataljoni ülema soomuk ristiti Eneks.

Kolonelleitnant Arno Kruusmann juhtis Viru jalaväepataljoni 2015. aasta juunist ja jätkab teenistust kaitseväe peastaabis jalaväeinspektorina.