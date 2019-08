Scoutspataljoni uus ülem on Eero Aija

AIja rääkis, et Kundla juhtimisel on kolme aastaga toimunud suured muutused ja Scoutspataljon on väga heas seisus. Enda peamiseks väljakutseks peab Aija saavutatu hoidmist ja detailide parandamist.

Major Eero Aija on kaitseväes teeninud alates 2001. aastast. Ta on lõpetanud kaitseväe ühendatud õppeasutustes tankitõrje õppesuuna ning mehhaniseeritud jalaväekursuse, samuti kõrgema sõjakooli keskastme juhtimiskursuse.

Aija on olnud Kalevi jalaväepataljoni operatiivsektsiooni ülem ning töötanud staabiohvitserina kaitseväe peastaabi operatiivosakonnas. Enne Scoutspataljoni ülema ametikohale asumist teenis major Eero Aija kaitseväe peastaabis välisteenistuse ja -koolituse osakonna staabiohvitserina.

Aija on osalenud välismissioonidel, teda on autasustatud Eesti Vabariigi presidendi kotkaristi V klassi teenetemärgiga, kaitseväe teenetemärgiga lahinguliste teenete eest, kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga ja rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medaliga.

Kolonelleitnant Tarmo Kundla juhtis Scoutspataljoni 2016. aastast ning jätkab teenistust kaitseväe akadeemias.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega soomusmanööverüksus.