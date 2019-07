Börsile minna plaaniv Levikom on makseraskustes

Telekomifirma Levikom on võlgu nii partneritele kui ka maksuametile, samuti kurdavad endised töötajad, kuidas palk võis kolm nädalat hiljaks jääda, kirjutab Postimees.

Firma juht Peep Põldsamm ütles ajalehele, et tippu jõudmine lähebki üle kivide ja kändude.

Põldsamm kinnitas, et võlad ja hilinemine pole ettevõtte üldine tava. Tema sõnul pole nad kunagi maksmisest tahtlikult kõrvale hiilinud. "Lihtsalt pole raha olnud ja seetõttu on väljamaksed veninud. Aga lõpuks oleme alati ära maksnud või kavatseme seda veel teha," ütles Põldsamm.

Ta meenutas omal ajal ärikoolis õpitut. "Seal räägiti, et ärijuhtimises on siiani suudetud tuvastada vaid üks seaduspära: kõik tõeliselt suured globaalsed edukad ettevõtted, nagu Apple ja General Electric, on pankrotikiilu alt läbi käinud."