Aafrika Liit süvendab koostööd Huaweiga

Senise koostöö aluseks oli 2015. aastal sõlmitud kokkulepe.

"See koostöö näitab jätkuvat usaldust Aafrika Liidu ja Huawei vahel," ütles Hiina kompanii asepresident Põhja-Aafrika regioonis Philippe Wang.

Peaminister: Malaisia kasutab Huawei tooteid nii palju kui võimalik

Malaisia jätkab Hiina telekomihiiu Huawei toodete kasutamist nii palju kui võimalik, ütles peaminister Mahathir Mohamad neljapäeval Tokyos.

Ta möönis, et julgeolekumured eksisteerivad, kuid need ei heiduta Malaisiat.

"Jah, võib olla spioneerimist. Kuid mida täpselt on Malaisias spioneerida? Me oleme avatud raamat," ütles 93-aastane valitsusjuht Aasia tulevikufoorumil.

"Kõik teavad, et kui mõni riik tahab Malaisia hõivata, siis võivad nad läbi liikuda ja me ei avalda vastupanu, kuna see on aja raiskamine," lisas ta.

Mitu riiki on julgeolekukaalutlustele viidates blokeerinud Huawei tegevuse oma mobiilsidevõrkudes.

Mahathir ütles, et USA ja Lääs peavad aktsepteerima, et Aasia riigid toodavad nüüd konkurentsivõimelisi kaupu, ning ei tohiks oma äririvaale ähvardada.

"USA peab Hiinaga võistlema. Vahel võidab Hiina, vahel võidab USA," seletas ta.

Mahathir hoiatas, et pingelised suhted USA ja Hiina vahel võivad mõjutada olukorda Lõuna-Hiina merel, mida Hiina suuresti enda omaks peab, kuid kus ka teistel regiooni riikidel on nõudmisi.

Ta kutsus vaoshoitusele, hoiatades, et isegi väiksed vahejuhtumid võivad kergesti eskaleeruda vägivallaks.