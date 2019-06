Ettevõte teatas, et plaanib kaasatud kapitaliga kasvatada interneti- ja teleteenuste pakkumise võimekust ning arendada 5G ja asjade interneti teenuseid.

Levikom kaasab täiendavat kapitali kahes etapis aastatel 2019-2020. Esimeses etapis kaasab Levikom kaks miljonit eurot Nasdaq CSD-s registreeritud kaheaastase lunastustähtajaga võlakirjade suunatud emissiooni teel, mille mitteavalik pakkumine algas 24. mail. Selle raames pakutakse Levikomi väärtpabereid suunatult kuni 150 investorile.

2020. aastal kavatseb Levikom emiteeritud võlakirjad noteerida Nasdaq First North võlakirjaturul, mis annab investoritele likviidsuse vaba kauplemisvõimaluse tõttu.

Teatest ei selgu, milline on pakutavate võlakirjade intressimäär. Varem on Levikom raha kaasanud kallilt.

Kapitali kaasamise teises etapis viib Levikom läbi ka täiendava konverteeritavate võlakirjade või aktsiate suunatud emissiooni (pre-IPO) mahus kolm kuni viis miljonit eurot vastavalt kas Nasdaq First North või Balti börsi lisanimekirjas, mil pakutakse investeerimisvõimalust ka institutsionaalsetele investoritele. Järgneva kolme- kuni viieaastase perioodi jooksul kavatseb ettevõte jõuda Nasdaq Balti börsi põhinimekirja, viies läbi aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO).

Levikomi juhatuse esimehe Toomas Peegi sõnul investeerib ettevõte kahes esimeses etapis kaasatava kapitali valdavalt võrguarendusse ja klientide liitmiseks. "Eestis on ligi 162 000 kodu ja ettevõtet, kus puudub kiire internet, seetõttu on tekkinud väga suur nõudlus meie VirtuaalFiiber-internetivõrgu ja teleteenusega liitumise vastu. Selleks, et klientide ootustele vastata, peame kasvatama enda võimekust klientide ühendamiseks meie ülikiire lairibavõrguga," rääkis Peek.

"Esimesest emissioonist laekuva kapitali abil plaanime luua võrguühendused juba täna ootejärjekorras olevatele klientidele, arendada 5G ja asjade interneti teenuseid ja -võrku ning investeerida ettevõtte laienemisse," märkis Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm. Põldsamm lisas, et Levikom asub enda teenuseid pakkuma nii Elektrilevi kui ka Eesti Andmesidevõrgu poolt rajatavate fiibervõrkude vahendusel, mis vajavad samuti investeeringuid nii võrguarendusse kui ka müüki ja turundusse.

Peegi sõnul on Levikomil lisaks väärtpaberite emissioonile jätkumas ka läbirääkimised suurinvestoriga. "Levikomi osanikud on investeerinud tänaseks ettevõtte arendamisse ligi viis miljonit eurot. Meie tulevikuplaanidest moodustab väga olulise osa 5G- ja asjade interneti võrkude ja -teenuste arendamine. Seetõttu peamegi läbirääkimisi täiendava suurinvestoriga, kes võimaldaks meil ettevõtet senisest veelgi jõulisemalt kasvatada," rääkis Peek.

Väärtpaberite emitendiks on ettevõtte emafirma Levikom Holding OÜ. Levikomi kapitalistruktuuri kujundamist nõustasid Ellex Raidla Advokaadibüroo (Sven Papp) ja Keystone Advisers (Tõnis-Martin Kons) ning emissiooni valmistas ette advokaadibüroo KPMG Law (Lauri Liivat). T

Levikomi peamised tegevussuunad on 5G/IoT, IT, sideteenused ja videovalve.