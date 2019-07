Odessas lossitakse ajaloos esimest sinna jõudnud USA naftatankerit

Sadama veebilehe teatel läheb lossimiseks umbes 36 tundi. Nafta on mõeldud Krementšuki naftatehasele.

Märgitakse, et see on "ajaloos esimene naftasaadetis Ühendriikidest".

"Omal ajal kulges läbi sadama palju Vene ja Kasahstani naftat, samuti Venezuela nafta, mis liikus Valgevene Mazõri naftatehasesse. Praegu tuleb ajuti Aserbaidžaani naftaga tankereid. Uus USA kaubavoog saab kvaliteetse teeninduse osaliseks," lubas Odessa sadamaülem Igor Tkatšuk.

Järgmist tankerit Bakkeni naftaga on oodata augustis.