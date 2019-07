"Meil on hea meel, et just Imavere kui Eesti puidutööstuse süda on kasvamas globaalse tähtsusega puidu väärindamise keskuseks," ütles Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen pressiteate vahendusel.

"15 aastat tagasi algas Graanul Investi lugu esimese tehasega just Imaverest ning nüüd on selle sama tehase kõrvale kerkimas innovaatiline tööstuslik demotehas, mis annab võimaluse liikuda teadus-ja arendustöös järgmisele tasemele puidu väärindamisel," lisas Kirjanen.

Graanul Invest AS-i tütarettevõtte OÜ Graanul Biotechi poolt Imaverre loodav katsetehas kasutab toormaterjalina lehtpuu jääke lõhustades puidumassi uudsete omadustega biomaterjalideks – kõrge puhtusega ligniiniks ja puidusuhkruteks. Need biomaterjalid on jätkusuutlik lahendus paljudele erinevatele tööstusharudele, alustades keemia- ja toiduainetööstusest kuni kosmeetika ja ehitusmaterjalideni.

Kõrge puhtusastmega C5 ja C6 suhkruid ja ligniini saab kasutada erinevate biokütuste, biokemikaalide ja biomaterjalide tootmisel, mis on aluseks uute biomajanduse ärimudelite välja arendamiseks.

Graanul Investi teadus- ja arendusjuhi Peep Pitki sõnul annab taoline puidu töötlemine võimaluse liikuda ressursikasutuse põhiselt puidutööstuse mudelilt edasi teadmistepõhisele protsesside ja materjalide arendamise mudelile.

"Imavere asukoht täpselt kahe Eesti juhtiva teaduskeskuse vahel loob head võimalused laiapõhjaliseks koostööks Eesti ülikoolidega, et luua Imaverre globaalse tähtsusega puidu töötlemise kompetentsikeskus, mis koondab kokku maailma puidutöötlemise tippteaduse ja tööstuse praktikad," ütles Pitk.

Esimene rajatav demoüksus tuleb toormevajadusega alla 25 000 kuupmeetri puitu. Tehast plaanitakse rajada Imavere pelletitehase juurde, kuna seal on olemas peaaegu kogu vajalik maa ja taristu, mida tehase ehitamiseks vaja läheb. Tehase keskkonnamõju hindab Graanul Invest väikeseks.

Varem on Graanul Invest teatanud, et kui demotehase rajamine end õigustab, siis plaanib ettevõte sellest kümme korda suurema tehase ehitada.

Graanul Investi juhitud Sweetwoods nime kandev konsortsium allkirjastas möödunud aasta maikuus teadustoetuse lepingu, millega saadakse Euroopa Liidult 21 miljonit eurot lehtpuu, eelkõige kase ja lepa fraktsioneerimise demotehase rajamiseks, et toota suhkruid ja ligniini.

Sweetwoods projekti üheksa osalejat esindavad kuut Euroopa Liidu riiki. Ettevõtted sõlmisid toetuslepingu institutsiooniga Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU). Projekti eesmärk on demonstreerida tööstuslikul tasemel kõrge puhtusastmega ligniini ja suhkrute tootmist puitmassist ning näidata nende materjalide uusi kasutusvõimalusi kombineerides osalejate alljärgnevaid tehnoloogiaid ja teadmisi.

Projektile antud teadus- ja arendustegevuse toetus kuulub Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni rahastusprogrammi Horizon 2020 ning selle saaja selgub konkurentsis. Sweetwoods projekti kogueelarve on 43,2 miljonit eurot, millest 20,96 miljonit eurot saab olema Euroopa Liidu tagastamatu toetus ja ülejäänu panustavad projektis osalevad ettevõtted omaosalusena.