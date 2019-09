Tänavuse Livonia auhinna said Graanul Invest ja Latvijas Finieris

Livonia auhind antakse traditsiooniliselt ühele Eesti ja ühele Läti ettevõttele, kes on panustanud naaberriigi majandus- ja ettevõtlusmaastiku kujundamisesse.

Graanul Investi investeeringud pelletitootmisse ja puidu töötlemisse on suurim Eesti kapitalil põhinev investeering Lätti. Samuti on Graanul Invest on üks Euroopa suuremaid pelletitootjaid Läänemere piirkonnas, kuhu kuulub 12 kaasaegset pelletitehast.

Latvijas Finieris on Euroopa suurim ja üle maailma tunnustatud vineeritootja ning omab üheksat tehast neljas riigis. Eestis on nende põhitegevusala kasespooni ja -vineeri tootmine ning tootearendus. Kohila Vineer on Latvijas Finieris grupi kõige uuema tehasega ning ka kõige moodsama sisseseadega vineeritehas Euroopas ja pakub tööd ligi 200 inimesele.

"Läti on Eestile üks suuremaid väliskaubanduspartnereid, seega ei ole suur üllatus, et ka puidusektoris toimub tihe koostöö ning Eesti ettevõtted on kanda kinnitanud Lätis ja vastupidi. Naabritega tihedat koostööd tehes tõstame meie riikide konkurentsivõimet ning vastastikku tehtud investeeringud toovad kasu tervele regioonile," rääkis Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.