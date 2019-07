Saaremaa ehitab 55 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks

Teedeolude parandamiseks kulub Saaremaa vallal tänavu üle kahe miljoni euro. Tolmuvabu kilomeetreid annab juurde ka see, et saarlased ei kasuta juba aastaid tolmuvabade katete ehitusel kallist graniitkillustikku, vaid poole odavamat kruuskillustikku.

"Kui Saaremaa vald juba eelmisel aastal tegi arengukava probleemide kaardistamise, kus kõik Saaremaa valla elanikud said oma arvamust avaldada, siis seal tuli ülekaalukalt välja, et kõige suuremaks probleemiks just maapiirkondades on meie teede olukord. Ja kust tuleb raha? Eelkõige Saaremaa valla enda raha ja lisaks riigipoolsed regionaalsed investeeringute rahad - üle 400 000 euro," loetles Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Eesti Teede pindamise projektijuht Üllar Seeman on veendunud, et Saaremaal todoetud kruuskillustik on odavaim viis teed tolmuvabaks teha.

"Ja kindlasti peab ta ka vastu, sest Saaremaal on ju riigiteid mingi 200 kilomeetrit selle tehnoloogiaga pinnatud. Ja tulemus on väga hea!" kiitis Seeman.

Varasemalt suutsid väikesed vallad ehitada tolmuvabu katteid aastas kokku 20 kilomeetri ulatuses.