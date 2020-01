Erakordselt soe ja lumeta talv on hakanud massiliselt kruusateid lagundama. Teede hööveldamine ei aita, kus on olukord hullem, sinna tuleb kruusa peale vedada, mis muudab teede korrashoiu plaanitust oluliselt kallimaks.

Türi valla kommunaalettevõtte juht Enn Mäger ütles keerutamata, et tänavune soe ja lumeta talv on mõjunud kohalikele kruusateedele lausa katastroofiliselt.

Ettevõtte Türi Haldus juhataja Enn Mäger ütles, et kui tavaliselt tehakse sügisel kruusateed korda, siis talvel tuleb külma, kuid kevadel algab jälle lagunemine. "Tänavu võiks öelda, et on sügisest kevadeni teede lagunemine. Vihm teeb teed nii märjaks ja pehmeks, tulevad augud ja nõrgema kattega teed lähevad sisuliselt pealt nagu taignaks, kuskohal väga sõita ei saa," rääkis Mäger.

Teede hööveldamisest ei ole praegu Mägeri sõnul abi, sest päike ja tuul teid ei kuivata. "Kui hööveldada seda purustatud kruusast kattekihti, siis ta tekitab niisuguse toreda taignakihi peale ja on asi hullem," selgitas Mäger.

Ta lisas, et omavalitsusel pole teha nüüd muud kui oodata ja loota, et läheb külmemaks.

Ainus reaalane variant on kõige hullematele kohtadele puhast killustiku peale vedada, kuid see on kallis. "Kilomeetri hind tuleb 20 000 euro kanti. Nii et kuivõrd meil on kruusateid üle 400 kilomeetri, siis me saame tugevdada tühise osa nendest."

Olukord pole sugugi parem ka riigile kuuluvatel kruusateedel. Maanteeameti Ida regiooni teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi ütleb, et tänavune talv on justkui kuus kuud kestev lõputu kevad.

"Muudkui aga sajab ja sajab ja kõik tee muldkehad on liigniisked. Mõned lagedamad kohad on suutnud ennast ära kuivatada, aga kõik metsavahed on liigniisked, märjad. Ja väga keeruline on neid hooldada. Liiklejate ootustele vastavaks me kruusateid väga kiiresti viia ei suuda," rääkis Palmi. "Need märgid, mis me tavaliselt paneme kevadel püsti, on meil juba praegu üleval ja loodame, et sohvrid neist kinni peavad."