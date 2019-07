Vana puidust purjelaev Sedov sildub reedel Oulust edelas asuvas Raahe sadamalinnas, mis jääb Põhjalahe äärde, et osaleda linnakese 370. aastapäeva pidustustel, kirjutab Helsingin Sanomat.

Kadettide koolitamiseks kasutatav Sedov on sageli osalenud välisriikides purjetamisega seotud sündmustel ja pidustustel. Viimasel ajal on aga mitmed EL-i riigid asunud Sedovi osalemisele viltu vaatama, sest laeva meeskonda kuulub Krimmist pärit või Krimmis välja õpetatud merekadette.

Eesti keelaski laeval aprillis oma vetesse sisenemise, kui selgus osade meeskonnaliikmete päritolu, kuna Eesti ei tunnista Venemaa õigust Krimm annekteerida. Krimmis koolitatud meeskonnaliikmetega aluse lubamine Eesti vetesse oleks seetõttu selle põhimõttega vastuolus, on selgitanud Eesti välisministeerium.

Paar päeva pärast Eesti otsust teatas ka Poola, et ei luba Sedovil Gdynia sadamas silduda. Ukraina välisminister Pavlo Klimkin kiitis aprillis Twitteri vahendusel Eesti ja Poola otsust.

Soome aga ei järgi Eesti ja Poola eeskuju, mistõttu sai Sedov loa siseneda Soome vetesse ja osaleda Raahe linna pidustustel.

Antti Lehtisalo Soome kaitseministeeriumist põhjendas Sedovi lubamist riigi vetesse sooviga leevendada sõjalisi pingeid Läänemerel, mistõttu suhtub Soome Sedovi osalemisse pidustustel positiivselt. Soome välisministeeriumi hinnangul Venemaale kehtestatud piirangud Sedovi külaskäigu laadseid sündmusi ei puuduta.

Purjelaev Sedov on Soomes käinud ka varem, viimati möödunud aastal Turus. Möödunud aastal lubas Sedovi oma vetesse veel ka Eesti. Samuti on Sedov külastanud Saksamaad. Teised riigid peale Eesti ja Poola ei ole nii karme reegleid kehtestanud.

Soomel pole andmeid, kas Sedovil viibivate meeskonnaliikmete seas on ka praegu Krimmis koolitatud kadette.

Purjelaev Sedov lasti vette 1921. aastal. See on algselt Saksamaalt pärit laev, kuid Nõukogude Liit võttis selle sõjakahjude korvamiseks pärast teist maailmasõda endale, misjärel läks see pärast Nõukogude Liidu lagunemist üle Venemaale.

2017. aastal takistas Soome Vene purjelaeva Krusenstern saabumise Mariehamni sadamasse Ahvenamaal. Siis Soome võimud keeldusid põhjendamast, miks laeval silduda ei lubatud.