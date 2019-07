Riik plaanib osta juba järgmiseks suveks Virtsu-Kuivastu liinile uue lisalaeva. Lisalaev on vajalik, sest praegune varulaev Regula teeb suvel Kuivastu-Virtsu vahel liinireise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vajaliku varulaeva tagamiseks rendib TS Laevad suveperioodiks Mercandia, mille rentimine koos Regula lisareisidega läheb tänavu maksma 1,75 miljonit eurot.

Saaremaad külastanud majandusminister Taavi Aas ütles, et aasta pärast saab Saaremaale nii suurema lennuki kui ka kolme suure laevaga.

"Järgmisel aastal võiks olla juba sellel perioodil uus laev sõitmas. Ja ma olen tänase info põhjal küll seda meelt, et siin ei tohiks suuri takistusi olla," ütles ta.

Küsimusele, kas minister peab silmas laeva ostmist, mitte ehitamist, vastas Aas järgnevalt: "Kindlasti me peame silmas laeva ostmist, mitte enam rentimist. Tegemist oleks siis laevaga, mille soetab endale TS Laevad. Tuleb ringi vaadata sellise pilguga, et mida on turul saada. Ja need laevad, mis praegu on liikumas, ei ole mitte palju väiksemad kui praegused olemasolevad laevad, mis teenindavad."