Viimsi laagris on koos tehnikahuvilised tüdrukud

Viimsi koolis on laager püsti kokku kolm päeva ning 120 tehnoloogiahuvilist tüdrukut jagunevad pärast hommikusööki töötubadesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui meil on Eestis tehnikaringid, siis need on valdavalt poiste alad ja tüdrukutel on selline komme, et nad ei julge seal tunnis, kus ollakse poistega koos, proovida erinevaid asju, nad jätavad end tahaplaanile. Aga siin, olles teiste tüdrukutega koos, neil sellist võimalust ei olegi," selgitas HK Unicorn Squad eestvedaja Liis Koser.

Praegu moodustavad naised Eestis Eurostati andmetel 21,3 protsenti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas tegutsejatest.