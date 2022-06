Tehnoloogiahuvilised tüdrukud arendavad laagris enda oskusi

Laagrisse kogunes üle 400 tüdruku vanuses kaheksa kuni 15 aastat, et üheskoos järgnevatel päevadel enda tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi arendada.

Pärast laagri avasõnu jagunesid tüdrukud töötubadesse ülesandeid lahendama. Laagrilised olid elevil ja valmis õppima.

Hanna ootas kõige rohkem ehitamist ja uute sõprade saamist. Andra lootis, et saab midagi väga huvitavat õppida. Anna ütles, et tema ehitab erinevaid asju ja programmeerib roboteid.

Tehnikaringi algataja Taavi Kotka rääkis, et tüdrukud lahendavad kolme päeva jooksul erinevaid ülesandeid.

"Nad on ju aasta jooksul õppinud erinevaid oskusi ja kuigi meil ei ole võistlust, siis nende samade laagrite kaudu me vaatame, kui hästi nad tulevad toime selliste "Rakett 69" stiilis ülesannetega. Kui me näeme, et on mingi puudujääk, siis me teame, et meil on midagi parandada, midagi juurde anda. See on väikest viisi eksam, meeskonnatöö eksam," rääkis Kotka.

Tema sõnul on ringi eesmärk äratada tüdrukute huvi IT-valdkonna vastu.

Lapsevanema Andreas Kaju kaks last on huviringis käinud kolm aastat. Tema sõnul õpetab see lisaks tehnikateadmistele, et ka tüdrukud võivad riskida ja kõike proovida.

"Ka nendel on täpselt samamoodi kõik valikud elus olemas. Ka nemad võivad riskida, ka nemad võivad katsetada, ka nemad võivad ette võtta. Küsimus ei olegi tingimata robootika- ja tehnikateadustes ainuüksi, vaid ka selles suhtumises," ütles Kaju.

Kotka sõnas, et ettevõtmise suurem eesmärk on saada tehnoloogiaõpe koolidesse nii, et aine oleks nii poistele kui ka tüdrukutele võrdselt kättesaadav. Esimesena võtab sellise õppe õppekavasse Viimsi kool.

"Me oleme lõppenud õppeaastal piloteerinud koostööd Unicorn Squadiga ja see kõik on läinud väga hästi, nii et järgmisest aastast alustame V-tech mooduliga, millele lähevad üle siis kõik Viimsi kooli teised klassid ja see moodul kestab meil kolm õppeaastat," selgitas Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas.