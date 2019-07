Tallinna neljas sadamas on käimas merepäevad

"Aktuaalsele kaamerale" kapteniks olnud Viktoria Farber tegi esmatutvust purjetamisega juba nelja-aastaselt.

"Ma sidusin ise paadi lahti ja läksin ise jõe peale siinsamas Pirital. Et vaatasin enne teiste järgi, kuidas seda tehakse. Siis loata võtsin paadi ja läksin," meenutas Haven Kakumäe Sailing Centeri treener Viktoria Farber.

Tegelikult õpetatakse algajale enne mitmeid olulisi asju, alustades näiteks sellest, kuidas end purjekal toetada, et mitte üle parda lennata.

Et tuultest ja purjede tööst aru saada, tuleb merel harjutada. Farber ütles, et purjetamine on elustiil - kui korra proovid, siis seda tegema jäädki.

Kakumäe sadama Sailing Centeri tegevjuht Indrek Ilves kinnitas, et Eesti inimeste huvi purjetamise vastu on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud.

"Tegelikult on inimesi mere juurde tulnud viimaste aastatega ikka palju juurde ja sadamaid on juurde tulnud ja paate on juurde tulnud ja kõik see merendus kasvab ja purjetamine muutub populaarsemaks," nentis ta.

Ilvese sõnul saavad mitmed merepäevadel proovides aru, et meresõit pole nii keeruline ja kauge nagu kaldalt paistab. Pealegi on meresõitjad hästi koolitatud ja liiklus on merel kordi viisakam kui maal.

Ka merepäevi maksab vahelduseks merelt vaadata, võimalusi on selleks mitmeid ja vaatamist küllaga.

"Siin käib praegu parasjagu üks võidusõit - Tallinn Race ja siin olid uhked suured puulaevad ja palju värvilisi purjesid, kui siin ümberringi vaadata. Nii, et igale poole, kuhu pilgu heidad, on midagi põnevat," lausus Ilves.