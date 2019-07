Tallinna lahel toimus regatt erivajadustega purjetajatele

Eestist osales kaks ja Lätist üks purjetaja. Pingeline võistlus käis kahe Eesti parapurjetaja Kristo-Adam Priksi ja Peep Krusbergi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõik kolm sõitu võitis Krusberg, kes sõitis kollaste purjede all.

Eesti purjetajaid treeninud Kreeka parapurjetamise koondise treener Iaakovos Kikianis selgitas, et Krusberg hoidis raskuskeset õigesti, sai stardist hästi minema ning tegi rajal häid valikuid.

"Stardi ajastamine on kõige keerulisem. Seal võib ka juhus palju mängida, et kuidas keegi sul parasjagu kõrvalt tuleb ja see start määrab päris palju," nentis Priks.

"Osades tuultes on Kristo parem, osades tuultes minul jälle nii, et tundub, et praegu on lihtsalt minu jaoks parem tuul natuke. Minul on käed natukene kehvemad ja mul on nõrgemas tuules natukene parem. Kristol on jälle käed okei, tema saab tugevamas tuules paremini hakkama. No mina suutsin praegu timmida paremini ennast siukses vaikses tuules," selgitas Krusberg.

Laupäeval tutvustati parapurjetamist huvilistele ning merel käis sõitmas ligi 60 puudega inimest.