Maailmas levinud mäng, milles lapsed ja noored kaovad 24 tunniks, on jõudnud ka Eestisse ning politsei kulutab selliste peitjate otsimiseks rohkelt jõudu.

"Noored võiksid mõelda, mida nende vanemad tunnevad(, kui nad ära kaovad). Ja kui palju jõudu riiklikud struktuurid nende otsimiseks panevad - aga samal ajal võib keegi tõeliselt abi vajada," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen ERR-ile.

Politseiametnik rõhutas, et perekonnaliikmed ei tohiks võimude eest varjata infot, mis puudutab lapse kodust ärajooksmist. Kui nooruk põgenes kodust näiteks pärast tüli või kui vanemad teda lõid, siis tuleb ka sellest politseinikele rääkida, rõhutas politseikolonelleitnant Jevonen.

Kahjuks püüavad selliste kadumiste pealt teenida ka petturid. Jevoneni sõnul on olnud juhtumeid, kus kadunud lapse vanematega võtavad ühendust pahatahtlikud inimesed, esinedes vabatahtlikena, kes küsivad otsingute eest raha. Jevonen rõhutas, et kadunud inimeste otsingud toimuvad alati tasuta.

Jevoneni sõnul on viimasel ajal siiski märgata, et taolised kadumismängud kaotavad populaarsust ning ööpäevaseid enesepeitmisi on jäänud vähemaks.

Mõningatel andmetel kestab sama mäng ka mitte ühe, vaid kaks ööpäeva ehk 48 tundi.