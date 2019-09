Eksinuks loeb politsei inimest, kellel on tekkinud orienteerumisraskus ja ta ei ole suuteline ise soovitud sihtkohta jõudma. Reeglina on temaga võimalik saada kontakti näiteks mobiiltelefoni abil, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Kadunud on inimene, kellega pole mõistliku aja vältel kontakti saadud, kelle asukoht on teadmata ning kelle puhul on alust arvata, et tema tervis või elu võib olla ohus.

Viimastel aastatel on politseisse tehtud eksimis- ja kadumisteated tõusuteel. Kui veel 2014. aastal sai politsei 3024 teadet, mis teeb keskmiselt kaheksa kadumisteadet päevas, siis möödunud aastal tehtud 4790 teadet ehk keskmiselt 13 kadumisteadet päevas on rekord.

Sel aastal liigub statistika pigem üleeelmise aasta tuules, sest praegune keskmine teadete arv päevas on 11 nagu tunamullugi. Kuid aasta pole veel lõppenud.

Möödunud aasta eksimiste ja kadumiste koguarvust 4790 moodustasid kaks kolmandikku kodust ära jooksnud alaealised - lapsed ja teismelised. 15 protsendil juhtudest oli tegemist suitsiidimõtteis inimesega. Viis protsenti oli sihi kaotanud terviseprobleemidega eakaid ja teist sama palju sihi kaotanud joobes inimesi. Kahel protsendil juhtudest eksisid looduses seenel, marjul või matkamas olnud inimesed ning üks protsent jäi kadunuks kuriteo tagajärjel.

Muid põhjuseid oli suisa seitsmel protsendil juhtudest. Nendeks olid nii inimesed, kes kontrollimisel ei olnudki hädas, vaid lihtsalt ei soovinud, et neid otsitaks ja leitaks. Sel juhul olid põhjuseks peamiselt suhteprobleemid ja lahkudes otsustati lähedased oma otsusest teavitamata jätta.

Õnneks leiab politsei umbes 98 protsenti eksinutest ja kadunutest kiiresti elusa ja tervena üles. Vaid ümbes kahel protsendil juhtudest tuleb käivitada mastaapsem otsing, kuhu kaasatakse suur jõud, tehnika ja vabatahtlikud. Pooltel juhtudel õnnestub inimene siis elusana leida, ent üks protsent leitakse surnuna.